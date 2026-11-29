В немецком городе Хагене полиция запретила двум предполагаемым исламистам посещать рождественские ярмарки. Ограничения коснулись братьев из Сирии в возрасте 20 и 24 лет, сообщает Tagesschau.

Правоохранители подозревают мужчин в причастности к радикальной группировке и возможных связях с террористической организацией «Исламское государство»*. Братьев задерживали ещё в октябре, однако суд не разрешил оставить их под стражей на длительный срок.

Теперь сирийцам запрещено посещать 12 рождественских ярмарок и ряд общественных пространств в центре Хагена. За нарушение предписания им грозит денежное взыскание в размере 500 евро, при повторном нарушении сумма может увеличиться. Не исключено и помещение под стражу.

Адвокат братьев утверждает, что следствие не располагает доказательствами совершения ими преступлений. По его словам, мужчины не собирались угрожать общественной безопасности.

Напомним, 20 декабря 2024 года на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге произошёл теракт. Его жертвами стали шесть человек, сотни посетителей получили травмы. Виновным в убийствах признали выходца из Саудовской Аравии Талеба Аль Абдулмохсена. В июне 2026 года немецкий суд приговорил его к пожизненному заключению

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