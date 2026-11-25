Как сообщает Berliner Zeitung, в этом году на площади Александерплац впервые установили многочисленные бетонные блоки по распоряжению районной администрации. Безопасность посетителей также обеспечивают полицейские патрули.

За последние годы Германия приняла сотни тысяч беженцев с Ближнего Востока. Только с 2013-го до середины 2026 года в ФРГ зарегистрировали около 980 тысяч заявлений на предоставление убежища от граждан Сирии. Многие приезжие остались в стране и получили немецкие паспорта. В одном только Берлине за 2025 год гражданство Германии получили более 7,5 тысячи сирийцев — почти каждый пятый из всех натурализованных жителей столицы. По данным регионального статистического ведомства, граждане Сирии стали крупнейшей группой среди получивших немецкие паспорта.