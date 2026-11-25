«Вадефульно»: Захарова оценила рождественский декор Берлина из бетонных блоков
Захарова высмеяла подготовку Берлина к Рождеству бетонными заграждениями
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом прокомментировала подготовку Берлина к Рождеству. В немецкой столице начали устанавливать массивные бетонные заграждения для защиты посетителей праздничных ярмарок от наездов автомобилей.
Видео © Х/visegrad24
«Вадефульно», — написала дипломат в своём Telegram-канале, обыграв фамилию министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля.
Как сообщает Berliner Zeitung, в этом году на площади Александерплац впервые установили многочисленные бетонные блоки по распоряжению районной администрации. Безопасность посетителей также обеспечивают полицейские патрули.
Необычный предпраздничный антураж стал поводом для шуток в социальной сети X. Пользователи иронизируют над тем, что бетонные заграждения превращаются в традиционный атрибут европейского Рождества.
За последние годы Германия приняла сотни тысяч беженцев с Ближнего Востока. Только с 2013-го до середины 2026 года в ФРГ зарегистрировали около 980 тысяч заявлений на предоставление убежища от граждан Сирии. Многие приезжие остались в стране и получили немецкие паспорта. В одном только Берлине за 2025 год гражданство Германии получили более 7,5 тысячи сирийцев — почти каждый пятый из всех натурализованных жителей столицы. По данным регионального статистического ведомства, граждане Сирии стали крупнейшей группой среди получивших немецкие паспорта.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.