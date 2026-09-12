В Германии пригрозили прибегнуть к статье конституции, которая ни разу не применялась

В Германии допустили возможность применения статьи 37 Основного закона ФРГ в случае, если власти одной из федеральных земель будут отказываться исполнять федеральные законы. Об этом заявил председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По словам политика, федеральные власти в таком случае могут использовать предусмотренные Конституцией инструменты для обеспечения исполнения законодательства.

«Если того потребует ситуация, мы, разумеется, обеспечим соблюдение Основного закона и задействуем для этого все имеющиеся инструменты», — сказал Фрай.

Статья 37 Основного закона ФРГ регулирует так называемое федеральное принуждение — меры, которые могут применяться к земле, не выполняющей свои конституционные обязанности. Среди возможных шагов называются вмешательство в работу отдельных органов власти и использование федеральных сил. За всю историю современной Германии эта статья ещё ни разу не применялась.

Поводом для обсуждения стала победа правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. По предварительным данным, партия получила 43,8% голосов.

Фрай при этом отметил, что применение статьи 37 не рассматривается как основной сценарий. По его словам, речь идёт о крайней мере, которая может использоваться только при серьёзном нарушении конституционных норм.

АдГ выступает за ужесточение миграционной политики и сохранение традиционных ценностей. Канцлер Германии Фридрих Мерц после выборов признал поражение своего ХДС в регионе.

Ранее Life.ru рассказывал, как министр обороны Германии Борис Писториус обвинил «Альтернативу для Германии» в готовности «выдать» страну Владимиру Путину. Глава Минобороны ФРГ раскритиковал позицию партии по вопросам России и НАТО после её победы на выборах в Саксонии-Анхальт.