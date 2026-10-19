В Германии смерть женщины списали на кабана, но экспертиза указала на убийство

В Германии расследуют загадочную гибель 40-летней Дины Гэртнер, тело которой нашли возле велосипедной дорожки у озера Рунштедтер. Первоначально следователи допускали, что женщина могла стать жертвой дикого кабана, однако результаты судебно-медицинской экспертизы заставили рассмотреть версию убийства. Об этом сообщает Need to Know со ссылкой на местную полицию.

Тело обнаружили утром 7 октября около 08:30 между населёнными пунктами Гроскайна и Браунсбедра в федеральной земле Саксония-Анхальт. На погибшую наткнулся мужчина, совершавший пробежку. Неподалёку от места происшествия полицейские нашли велосипед.

Поначалу правоохранители проверяли версию несчастного случая. Рядом обнаружили следы активности диких кабанов, поэтому не исключалось, что женщина могла пострадать при столкновении с животным.

Однако судебно-медицинское исследование поставило эту версию под сомнение. Эксперты не смогли исключить криминальный характер смерти, после чего расследование передали специализированному подразделению уголовной полиции.

Теперь следователи пытаются восстановить последние часы жизни Гэртнер. Они разыскивают очевидцев, которые могли заметить женщину на велосипеде в ярко-жёлтой куртке в районе озера с полуночи до 08:30 утра 7 октября.

Известно, что погибшая проживала неподалёку, в Браунсбедре. Последний раз её видели поздним вечером 6 октября. Подруга женщины организовала сбор средств на похороны и памятник. Точная причина смерти пока не установлена, расследование продолжается.

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