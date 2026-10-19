В Замбии слон затоптал туриста, который не смог убежать из-за больной ноги

В Замбии слон насмерть затоптал 63-летнего Саймона Берджесса, который не смог убежать от разъярённого животного из-за больной ноги. Трагедия произошла в национальном парке Южная Луангва ещё в ноябре 2020 года, однако подробности гибели мужчины его дочь Лили недавно раскрыла в интервью The Sun.

Берджесс вместе с группой людей занимался обустройством лагеря на территории парка. В какой-то момент они отправились проверить скважину, снабжавшую лагерь водой, когда из-за кустов внезапно появился крупный слон-самец и бросился в их сторону.

Остальные участники группы побежали обратно к лагерю, но 63-летний мужчина не смог поспеть за ними. У него болела нога, к тому же он недавно перенёс опоясывающий лишай. В суматохе Берджесс побежал в противоположную сторону, где его и настигло животное.

По словам дочери погибшего, семья предполагает, что слон мог ударить мужчину бивнем, отбросить его или растоптать. Когда остальные участники группы убедились, что опасность миновала, они отправились на поиски Берджесса. Полученные травмы оказались смертельными — мужчина умер ещё до того, как его успели доставить в больницу.

Лили было всего 17 лет, когда произошла трагедия. Девушка призналась, что до сих пор помнит последнее утро с отцом. Перед отъездом он хотел обнять её на прощание, но она отказалась, поскольку была сонной и раздражённой. Позже это стало одним из самых тяжёлых воспоминаний для неё.

При этом близкие Берджесса не держат зла на слона. Лили объяснила, что отец с детства учил её и брата уважать дикую природу и не обвинять животных за поведение, продиктованное инстинктами. По её словам, такого же мнения придерживаются мать и брат.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении слона на туристов в Замбии. В национальном парке Кафуэ животное атаковало автомобиль с участниками сафари и опрокинуло его. В результате погибла 80-летняя американка.