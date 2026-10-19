Дроны и десятки военных: В Шри-Ланке развернули поиски знаменитого слона Агбо

В Шри-Ланке военные и сотрудники природоохранной службы продолжают искать дикого слона Агбо, который может быть ранен. К операции в районе Тираппане привлекли армейских специалистов, а для обследования местности используют дроны, сообщает Adaderana.

По данным Минобороны страны, решение подключить армию приняли после обращения министра окружающей среды. Первоначально к поискам направили взвод из 30 военнослужащих. Как пишет Daily Mirror, 19 октября операция продолжилась: в ней участвовали уже 65 военных и десять сотрудников Департамента охраны дикой природы.

Местные жители сообщили, что видели Агбо днём 18 октября в районе Наччадувы. Однако из-за большой площади поисков установить точное местонахождение животного пока не удалось. По данным Daily Mirror, власти рассчитывают задействовать специальный разведывательный дрон ВВС Шри-Ланки.

Агбо — известный дикий слон, которого часто встречают в районе Тираппане округа Анурадхапура. По оценкам, ему около 40 лет. Природоохранные службы опасаются, что животному может потребоваться ветеринарная помощь.

В 2023 году слон получил тяжёлое огнестрельное ранение передней левой ноги. Тогда ему потребовалось продолжительное лечение. Позднее сообщалось и о новом предполагаемом нападении на животное.

Ранее Life.ru писал, что в Таиланде дикий слон насмерть затоптал 36-летнюю женщину на каучуковой плантации в провинции Чонбури. Она собирала латекс вместе с мужем, когда заметила животное и попыталась убежать. Мужчина услышал крик супруги, но не смог прийти ей на помощь из-за опасности. Когда слон ушёл, женщина уже не подавала признаков жизни.