Слониха несла погибшего детёныша: Кадр, от которого сжимается сердце, признали лучшим в мире

Фотография слонихи, несущей погибшего детёныша, стала главным победителем международного конкурса Wildlife Photographer of the Year 2026. Автором пронзительного кадра оказался итальянский фотограф Федерико Веронези, снявший животное в Намибии. Работы лауреатов опубликовал Музей естествознания в Лондоне.

Работа-победитель Wildlife photographer of the year 2026. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Federico Veronesi

Сначала автор снимка воспринял сцену так: самка слона несёт своего малыша. Однако специалисты поправили его — оказывается, уже много лет слониха подбирает мёртвых слонят, не смирившись с утратой собственного детёныша. Веронези надеется, что фотография заставит аудиторию осознать, насколько сильны эмоциональные связи в мире животных.

Среди отмеченных жюри работ оказался и необычный кадр из Кении. Британец Джеймс Левин запечатлел слона, который обрызгивает водой зебр. Для съёмки фотограф использовал инфракрасную технику, позволившую добиться выразительного изображения.

Совсем другой мир показал Аарон Сандерс. У побережья британского Корнуолла ему удалось снять глаз осьминога, выглядывающий из-за огромного листа ламинарии. Организаторы обратили внимание, что подобные моллюски всё чаще встречаются в этих водах на фоне потепления океана.

В числе лауреатов также оказалась Амели Дэвис, снявшая летящего шмеля в английском саду. Для этого ей понадобился лишь смартфон отца. Организаторы отметили, что впечатляющий кадр можно получить и без дорогостоящей камеры или поездки в экзотическую страну.

Всего на конкурс поступило рекордное количество работ — 65 403 фотографии из 121 страны и территории. Победителей выбирало международное жюри, оценивавшее оригинальность, техническое мастерство и творческий подход. Выставка лучших снимков откроется 16 октября в лондонском Музее естественной истории.

Wildlife Photographer of the Year (WPY) по праву считается наиболее авторитетным и глобально признанным состязанием в области съемки дикой природы, а также сопутствующей ему экспозицией. Куратором и устроителем этого мероприятия выступает лондонский Музей естествознания (Natural History Museum).

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