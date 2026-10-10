12 сакральных животных и ставка Чингисхана: Что за проект Намдаков обсуждал с Путиным

Новый туристический маршрут «Ставка Чингисхана» на плато Тапхар должен стать визитной карточкой Бурятии и привлечь в регион больше путешественников. Об этом РИА «Новости» рассказал скульптор и художник Даши Намдаков, который ранее обсуждал проект с президентом России Владимиром Путиным.

«Это визитная карточка Бурятии... Всё это затевается для того, чтобы был интерес к нашему региону», — подчеркнул Намдаков.

Экотропу откроют 11 октября в Иволгинском районе республики. Маршрут протяжённостью 4,5 километра украшают 12 скульптур сакральных животных восточного календаря, созданных художником. Каждая фигура вписана в природный ландшафт, но при этом представляет собой самостоятельное произведение искусства.

О проекте Намдаков рассказал Путину в августе во время встречи главы государства с урбанистами, занимающимися развитием дальневосточных городов. По словам скульптора, туристические инициативы сегодня играют важную роль в повышении интереса к Бурятии.

Ещё одним значимым проектом художник назвал фестиваль современного искусства в ленд-арт-парке «Тужи» в Забайкальском крае. Парк открыли в 2021 году в его родном селе Укурик. Там установлены монументальные скульптуры из дерева и металла, посвящённые традициям хори-бурятов, кочевой культуре и единению человека с природой.

Намдаков признался, что проект задумывался прежде всего как способ поддержать родное село. По его словам, благодаря искусству команде удалось оживить это место, а фестиваль со временем превратился в семейную традицию, куда люди приезжают вместе с детьми.

«У нас была история такая суровая, в истории деревни, и у нас был инструмент только один — искусство — и мы через искусство сделали проект», — рассказал мастер.

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