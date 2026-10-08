Стартовало голосование Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»

Россияне смогут повлиять на выбор победителей Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»: народное голосование продлится до 25 октября. Поддержать финалистов можно в семи из восьми основных номинаций — на официальном сайте премии и в сообществе программы во «ВКонтакте».

В этом сезоне организаторы получили более 17 тысяч заявок от молодых людей со всей страны. После заочного отбора в финал шести номинаций вышли 72 проекта. Их авторы представят свои работы экспертному совету 11 октября в Москве.

За победу борются участники направлений «Больше, чем тур», «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем поход», «Больше, чем медиа», «Больше, чем сервис» и «Больше, чем место силы». При определении лауреатов оценки очной защиты объединят с результатами народного голосования.

Глава Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что растёт не только интерес молодых россиян к поездкам по стране, но и качество создаваемых ими туристических проектов.

«Участие в премии — это, в первую очередь, народное признание, а также поддержка на государственном уровне «проводников смыслов» — каждого, кто формирует культуру полезных путешествий по России», — подчеркнул он.

Отдельное голосование проходит в номинации «Больше, чем путешественник». Здесь из 30 промежуточных лидеров выберут трёх победителей. Претенденты рассказывали в соцсетях о собственных поездках по России, а при формировании списка учитывались вовлечённость аудитории и экспертная оценка туристической, образовательной и общественно полезной составляющих историй.

Гендиректор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова напомнила, что в прошлом сезоне пользователи сайта и социальных сетей отдали за участников свыше 125 тысяч голосов. В этом году организаторы рассчитывают на ещё больший отклик.

Народного голосования не будет только в номинации «Больше, чем регион» — её победителей определит экспертный совет программы. Общие результаты объявят на торжественной церемонии в Москве.

Премия проводится программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Она отмечает людей и проекты, которые развивают познавательные и полезные поездки по России для молодёжи.

Несколько дней назад Life.ru рассказывал о 72 проектах, которые пробились в финал премии «Больше, чем путешествие». Среди них — маршруты по местам боевой славы, промышленные экскурсии, походы по горам, пещерам и рекам, документальные проекты, ретропоезда, цифровые путеводители и путешествия с NFC-метками. Финалисты представляют 40 российских регионов, а наибольшее число заявок в заключительном этапе пришлось на Москву, Калининградскую и Нижегородскую области, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Удмуртию.