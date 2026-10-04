Слон насмерть затоптал женщину на плантации в Таиланде

Дикий слон насмерть затоптал 36-летнюю женщину на каучуковой плантации в Таиланде. Трагедия произошла утром 4 октября в районе Нонгъяй провинции Чонбури, сообщает Khaosod English.

Женщина вместе с мужем до рассвета отправилась на плантацию собирать латекс. Около шести утра она заметила дикого слона и предупредила супруга, после чего они побежали в разные стороны.

Животное погналось за женщиной. Её муж услышал крик, а затем увидел нападение, однако не смог приблизиться из-за опасности для собственной жизни. После того как слон ушёл, мужчина вернулся к жене и обнаружил её без признаков жизни. Он сообщил о случившемся в полицию. Прибывшие на место сотрудники констатировали смерть женщины.

Правоохранители начали проверку. Местные власти также связались со службами, которые занимаются контролем диких слонов, и обследуют окрестности, чтобы предотвратить новые нападения.

В июле Life.ru рассказывал о диком слоне в Непале, которому приписывали не менее 25 человеческих жертв. По данным местных СМИ, животное вновь напало на семью, потерявшую родственников при встрече с тем же слоном ещё в 2012 году.