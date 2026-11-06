Неизвестные разрушили верхнюю часть памятника советским воинам в немецком городе Ангермюнде, сбросив с монумента массивное навершие с пятиконечной звездой. Конструкция раскололась на два крупных куска и множество мелких обломков. Инцидент произошёл в ночь с 4 на 5 ноября на территории парка Мира (Friedenspark), сообщили местные власти.

Повреждённый монумент является охраняемым историческим объектом, установленным в 1946–1947 годах. Он посвящён памяти жертв нацизма и расположен на месте захоронения 36 советских военнослужащих и мирных жителей. В администрации города назвали произошедшее недопустимым посягательством на память погибших и обратились в полицию. Размер причинённого ущерба ещё предстоит установить.

Примечательно, что памятник уже находился в аварийном состоянии и ожидал масштабной реставрации. Весной 2026 года специалисты обнаружили серьёзные повреждения оснований колонн и верхней части сооружения. Для безопасности посетителей территорию огородили, а летом установили временные опоры, которые должны были поддерживать конструкцию до начала восстановительных работ.

За день до происшествия, 4 ноября, городской комитет по строительству, экономике и экологии впервые рассмотрел проект реставрации мемориала. Местные власти планируют привлечь финансирование из бюджета федеральной земли Бранденбург и других источников, чтобы сохранить памятник и привести территорию захоронения в надлежащее состояние. Несмотря на действия вандалов, от этих намерений в Ангермюнде отказываться не собираются.

Подобные происшествия в последнее время фиксировали и в других европейских странах. Так, в Нидерландах неизвестные повторно осквернили советское воинское кладбище «Эревелд» в городе Лёсден, исписав красной и чёрной краской обелиск и мемориальную стену. Инцидент произошёл 31 октября на территории захоронения 865 советских воинов. После нападения руководство фонда «Советское поле славы» обратилось к властям с просьбой усилить охрану комплекса. Однако, как стало известно 4 ноября, дополнительных мер безопасности пока не определили. Установленные камеры наблюдения уже ремонтировали после предыдущего акта вандализма в июле, когда неизвестные повредили более 150 могил.