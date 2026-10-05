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Опубликовано 5 октября, 14:10

Полиция задержала девушку по делу об осквернении Ржевского мемориала

Обложка © Telegram / Полиция 69

Обложка © Telegram / Полиция 69

Полицейские установили и задержали девушку, причастную к публикации ролика, после которого возбудили уголовное дело об осквернении Ржевского мемориала Советскому солдату. Об этом сообщили в УМВД России по Тверской области.

Девушку задержали по делу об осквернении мемориала. Видео © Telegram / Полиция 69

По данным ведомства, личность фигурантки выяснили в ходе оперативных мероприятий. Речь идёт о размещённой в соцсети видеозаписи с нецензурными высказываниями в адрес мемориального комплекса.

После задержания девушку передали сотрудникам следственных органов для дальнейших процессуальных действий.

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Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления видео с осквернением Ржевского мемориала Советскому солдату. На кадрах несколько молодых людей находились возле комплекса, а одна из девушек произносила нецензурные слова в адрес памятника.

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Владимир Озеров
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