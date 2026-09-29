Мемориал Ленинградской битве на Пулковских высотах построят к 2029 году

Мемориал Ленинградской битве на Пулковских высотах планируют завершить к 2029 году. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова.

Финансирование строительства городские власти намерены заложить в бюджет на три года, начиная с 2027-го. Открытие комплекса планируется приурочить к памятным датам 2029 года.

«Проект, одобренный президентом России. Мы со следующего года этот объект в рамках бюджета, его финансирование закладываем с тем, чтобы в течение трёхлетнего периода к 2029 году завершить», — сказал Корабельников.

Мемориал появится рядом с «Экспофорумом» на Пулковских высотах. Ранее власти отмечали, что место выбрано неслучайно: в районе Большого Пулково в годы Великой Отечественной войны шли одни из наиболее ожесточённых боёв за Ленинград.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России приняли решение о строительстве первого энергоблока Приморской АЭС, тогда как вопрос о втором пока остаётся открытым. Изначально проект станции предусматривает два блока ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый, однако остальные проекты атомной генерации поставили на паузу до уточнения перспективного спроса на электроэнергию. Заливка первого бетона запланирована на декабрь 2027 года, а первые киловатт-часы станция должна выдать в сеть Дальнего Востока в 2032-м.