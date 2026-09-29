Приморская АЭС получила зелёный свет, но не полностью: сколько блоков решили строить

Решение о строительстве первого энергоблока Приморской АЭС принято. «Росатом» будет реализовывать проект, сообщил председатель правления ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров.

«По первому блоку Приморской АЭС уже принято решение, они будут строить. Один блок, хотя надо было два», — сказал Быстров.

Изначально проект станции предусматривает два энергоблока ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. Однако решение по второму блоку пока не принято: остальные проекты атомной генерации, по словам Быстрова, поставили на паузу до уточнения перспективного спроса на электроэнергию.

Глава «Совета рынка» объяснил, что крупные потребители сдвигают инвестиционные проекты на более поздние сроки, поэтому ожидавшегося роста спроса пока не видно. На совещании по развитию атомной отрасли также приняли решения о строительстве шести энергоблоков на замену действующим и продолжении проекта реактора БРЕСТ-ОД-300 в Северске.

Заливка первого бетона на Приморской АЭС запланирована на декабрь 2027 года. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв в сентябре говорил, что первые киловатт-часы станция должна выдать в сеть Дальнего Востока в 2032 году.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поручал проработать возможность запуска энергоблоков Приморской и Хабаровской АЭС к 2032 году. Тогда ответственным за выполнение поручения был назначен глава «Росатома» Алексей Лихачёв.