Путин поручил проработать запуск блоков Хабаровской и Приморской АЭС к 2032 году

Президент России Владимир Путин поручил Росатому до марта проработать возможность запуска к 2032 году блоков Хабаровской и Приморской АЭС. Соответствующее поручение дано по итогам сентябрьского совещания о развитии Дальнего Востока.

"Росатом" рассказал о работе над новой АЭС большой мощности в Индии

"Росатом" рассказал о работе над новой АЭС большой мощности в Индии

Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания девятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В частности, глава государства поручил сохранить ставку в 2 процента годовых по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» до 2030 года.