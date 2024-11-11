Путин поручил проработать запуск блоков Хабаровской и Приморской АЭС к 2032 году
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поручил Росатому до марта проработать возможность запуска к 2032 году блоков Хабаровской и Приморской АЭС. Соответствующее поручение дано по итогам сентябрьского совещания о развитии Дальнего Востока.
Ответственным назначен глава госкорпорации Алексей Лихачёв.
Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания девятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В частности, глава государства поручил сохранить ставку в 2 процента годовых по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» до 2030 года.