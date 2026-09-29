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Опубликовано 29 сентября, 12:38

Проект «Москва Завтра» о новом облике столицы запущен в России

Обложка © tomorrow.mskagency.ru

Обложка © tomorrow.mskagency.ru

Агентство городских новостей «Москва» запустило сайт «Москва Завтра» с материалами о строящихся и проектируемых объектах столицы. Об этом Life.ru сообщило само агентство.

Проектируемые объекты Москвы. Фото © tomorrow.mskagency.ru

Проектируемые объекты Москвы. Фото © tomorrow.mskagency.ru

Проектируемые объекты Москвы. Фото © tomorrow.mskagency.ru

Проектируемые объекты Москвы. Фото © tomorrow.mskagency.ru

На сайте можно посмотреть, как будут выглядеть будущие жилые кварталы, школы, больницы, спортивные сооружения и общественные пространства. В публикациях собраны рендеры, расположение объектов на карте, их параметры и сведения о сроках строительства.

Проектируемые объекты Москвы. Фото © tomorrow.mskagency.ru

Проектируемые объекты Москвы. Фото © tomorrow.mskagency.ru

Проектируемые объекты Москвы. Фото © tomorrow.mskagency.ru

Проектируемые объекты Москвы. Фото © tomorrow.mskagency.ru

Проект начался как рубрика в соцсетях в июне 2025 года. По данным агентства, за это время его команда подготовила более 160 материалов почти о 180 объектах в 11 округах Москвы. Главный редактор агентства Александра Воронченко сообщила, что публикации будут дополнять по мере реализации проектов. Это позволит проследить путь объекта от первых изображений до открытия.

В фокусе находятся не только крупнейшие социально важные объекты, но и ключевые девелоперские проекты, подчеркнула Воронченко. По её словам, «Москва Завтра» последовательно формирует целостную картину развития столицы и показывает, как меняются городские районы даже в своих мельчайших деталях.

Найти деньги на проект стало проще: В MAX появился «Портал грантов»
Найти деньги на проект стало проще: В MAX появился «Портал грантов»

Ранее сообщалось, что решение о строительстве первого энергоблока Приморской АЭС принято. «Росатом» будет реализовывать проект, сообщил председатель правления ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров.

Больше новостей об энергетике, крупных инфраструктурных проектах и развитии российской экономики — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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