СК возбудил дело за осквернение Ржевского мемориала Советскому солдату

Уголовное дело возбудили после осквернения Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Следствие установило, что в интернете распространили видеоролик с действиями, которые следователи расценили как осквернение памяти. В видео несколько молодых людей идут рядом с мемориалом. Одна из девушек произносит в адрес памятника ряд нецензурных слов.

«В социальных медиа размещена видеозапись, на которой запечатлены действия, оскверняющие Ржевский мемориал Советскому солдату», — сообщает региональный СК в Telegram-канале.

В региональном управлении СК уточнили, что дело возбудили по статье об осквернении символов воинской славы России и публичном оскорблении памяти защитников Отечества. Речь идёт о части 3 статьи 354.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма, пояснили в межрайонной прокуратуре.

Ржевский мемориал Советскому солдату открыли 30 июня 2020 года. Комплекс посвящён памяти воинов, погибших в боях подо Ржевом в 1942–1943 годах. Его возвели на пожертвования граждан. В центре мемориала на вершине холма установлена 25-метровая фигура советского бойца. За его спиной развивается плащ-палатка, которая переходит в стаю разлетающихся журавлей. Всего в композиции 35 птиц.

Ранее Life.ru писал, что в Кисловодске СК начал проверку после осквернения мемориала «Журавли». Поводом стала публикация с участием несовершеннолетних. На территории мемориала они выкрикивали нецензурные выражения, оставляли мусор, забирались на памятник, плевались и вели себя агрессивно.