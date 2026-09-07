В Кисловодске СК начал проверку после осквернения мемориала «Журавли»

Ставропольский Следком начал проверку после сообщений о неподобающем поведении группы подростков на мемориале «Журавли» в Кисловодске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ по региону.

Поводом для разбирательства, как заявил глава города Евгений Моисеев, стала публикация, в которой утверждается, что несовершеннолетние на территории мемориала выкрикивали нецензурные выражения, оставляли после себя мусор, забирались на памятник, плевались и вели себя агрессивно. Участники произошедшего пока официально не установлены.

Сообщение об инциденте зарегистрировали в ОМВД России по Кисловодску. Параллельно обстоятельства случившегося устанавливает следователь городского отдела СК. Моисеев заявил, что подобное отношение к мемориалу, посвящённому памяти погибших, недопустимо. По его словам, власти намерены установить всех причастных к произошедшему. По итогам проверки следствие примет процессуальное решение.

Ранее в Волгоградской области завершилась операция по поиску лиц, причастных к осквернению мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Мужчины 31 и 36 лет стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 243.4 УК РФ. Подозреваемых задержали благодаря совместной работе следователей СК России по Волгоградской области, сотрудников УФСБ региона и Центра по противодействию экстремизму МВД.