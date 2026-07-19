СК начал проверку подростка, катавшегося на самокате по мемориалу в Югорске

В Югорске 14-летний подросток прокатился на самокате по гранитной плите мемориала «Воинская Слава» и курил на территории комплекса. Инцидент попал на видео и был опубликован в соцсетях, после чего глава регионального СУ СК М.В. Мокшин поручил организовать проверку.

Действия несовершеннолетнего могут подпадать под статью об уничтожении или повреждении воинских захоронений и памятников защитникам Отечества. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут правовую оценку, а также совместно с органами профилактики проверят условия проживания и воспитания подростка. По итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Балашихе двухлетняя девочка улизнула от родителей, села на чужой самокат и преодолела около 150–200 метров, включая проезжую часть. Её поездку сняли кадры видеонаблюдения, на кадрах видно, как малышка с трудом держит руль, пересекает газон, тротуар и выезжает на дорогу, а прохожие не вмешиваются, хотя видят одинокого ребёнка.