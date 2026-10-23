В Германии выросло число экстремистов, у которых есть оружие

В Германии увеличилось число лиц, состоящих на учёте у правоохранителей как экстремисты и при этом законно владеющих оружием. Это произошло несмотря на ужесточение законодательства, призванного упростить отзыв оружейных лицензий у таких граждан. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на данные МВД федеральных земель.

К концу 2025 года количество экстремистов, имеющих действующие разрешения на оружие, превысило 1,6 тысячи человек. Годом ранее их насчитывалось около 1,5 тысячи. Таким образом, за год показатель вырос примерно на сотню.

Наибольшую группу среди владельцев оружия составляют сторонники правоэкстремистских движений и так называемые рейхсбюргеры — участники движения, не признающего легитимность современной Федеративной Республики Германия. По данным NDR, к этим категориям относятся около 1,3 тысячи человек.

Среди остальных обладателей оружейных лицензий, находящихся на учёте у силовиков, числятся леворадикальные экстремисты и исламисты. Их доля значительно меньше.

Больше всего зарегистрированного оружия у представителей экстремистских движений выявлено в Баден-Вюртемберге, Саксонии и Мекленбурге — Передней Померании.