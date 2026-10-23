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Регион
Опубликовано 23 октября, 16:49

Стрельбу в пригороде Парижа квалифицировали как террористический акт

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Стрельбу в пригороде Парижа, в результате которой один человек погиб и ещё несколько пострадали, квалифицировали как террористический акт. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, слова которого приводит BFMTV.

По словам главы МВД, соответствующее решение приняла прокуратура. Окончательные выводы о причинах нападения следствию ещё предстоит сделать. Одной из рассматриваемых версий стал мотив расовой ненависти.

«Прокурор квалифицировал произошедшее как террористическое преступление», — сообщил Нуньес.

Нападение произошло в пятницу, 23 октября, в департаменте Ивелин неподалёку от французской столицы. Вооружённый мужчина открыл огонь в нескольких местах, стреляя из автомобиля из автоматического оружия. Предполагаемого стрелка задержали и заключили под стражу.

В Иордании семь человек погибли при стрельбе на похоронах в церкви
В Иордании семь человек погибли при стрельбе на похоронах в церкви

Напомним, в результате стрельбы под Парижем погиб один человек, среди пострадавших — 12-летняя девочка. По данным властей, нападавший, предположительно, выбирал жертв случайно, пытаясь убить как можно большей людей.

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Матвей Константинов
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