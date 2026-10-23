Стрельбу в пригороде Парижа квалифицировали как террористический акт

Стрельбу в пригороде Парижа, в результате которой один человек погиб и ещё несколько пострадали, квалифицировали как террористический акт. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, слова которого приводит BFMTV.

По словам главы МВД, соответствующее решение приняла прокуратура. Окончательные выводы о причинах нападения следствию ещё предстоит сделать. Одной из рассматриваемых версий стал мотив расовой ненависти.

«Прокурор квалифицировал произошедшее как террористическое преступление», — сообщил Нуньес.

Нападение произошло в пятницу, 23 октября, в департаменте Ивелин неподалёку от французской столицы. Вооружённый мужчина открыл огонь в нескольких местах, стреляя из автомобиля из автоматического оружия. Предполагаемого стрелка задержали и заключили под стражу.