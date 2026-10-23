Стрельбу в пригороде Парижа квалифицировали как террористический акт
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Стрельбу в пригороде Парижа, в результате которой один человек погиб и ещё несколько пострадали, квалифицировали как террористический акт. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, слова которого приводит BFMTV.
По словам главы МВД, соответствующее решение приняла прокуратура. Окончательные выводы о причинах нападения следствию ещё предстоит сделать. Одной из рассматриваемых версий стал мотив расовой ненависти.
«Прокурор квалифицировал произошедшее как террористическое преступление», — сообщил Нуньес.
Нападение произошло в пятницу, 23 октября, в департаменте Ивелин неподалёку от французской столицы. Вооружённый мужчина открыл огонь в нескольких местах, стреляя из автомобиля из автоматического оружия. Предполагаемого стрелка задержали и заключили под стражу.
Напомним, в результате стрельбы под Парижем погиб один человек, среди пострадавших — 12-летняя девочка. По данным властей, нападавший, предположительно, выбирал жертв случайно, пытаясь убить как можно большей людей.