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Опубликовано 23 октября, 15:50

«Хотел устроить бойню»: Названа жуткая цель «‎убийцы на колёсах» в пригороде Парижа

Стрелок в пригороде Парижа выбирал жертв случайным образом, чтобы устроить бойню

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Мужчина, устроивший стрельбу в пригороде Парижа, предположительно выбирал жертв случайным образом и намеревался убить как можно больше людей. Об этом заявил мэр города Трапп Али Рабе в эфире BFMTV. В результате нападения один человек погиб, ещё четверо получили ранения, среди пострадавших — 12-летняя девочка.

«Он явно стрелял наугад и хотел устроить бойню», — заявил градоначальник, комментируя действия «‎убийцы на колёсах».

Стрельба произошла утром 23 октября в городах Трапп и Ла-Верьер к западу от французской столицы. По данным правоохранительных органов, мужчина передвигался на автомобиле и открывал огонь по людям в нескольких местах. Среди них оказалась территория рядом с детской площадкой. Полиция задержала подозреваемого в соседнем городе Куаньере вскоре после происшествия. Им оказался 39-летний местный житель. В результате нападения один человек погиб, ещё четверо пострадали. Среди раненых — 12-летняя девочка.

Один человек погиб и четверо ранены при ночной стрельбе в Марселе
Один человек погиб и четверо ранены при ночной стрельбе в Марселе

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Анастасия Никонорова
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