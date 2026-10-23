«Хотел устроить бойню»: Названа жуткая цель «‎убийцы на колёсах» в пригороде Парижа

Мужчина, устроивший стрельбу в пригороде Парижа, предположительно выбирал жертв случайным образом и намеревался убить как можно больше людей. Об этом заявил мэр города Трапп Али Рабе в эфире BFMTV. В результате нападения один человек погиб, ещё четверо получили ранения, среди пострадавших — 12-летняя девочка.

Стрельба произошла утром 23 октября в городах Трапп и Ла-Верьер к западу от французской столицы. По данным правоохранительных органов, мужчина передвигался на автомобиле и открывал огонь по людям в нескольких местах. Среди них оказалась территория рядом с детской площадкой. Полиция задержала подозреваемого в соседнем городе Куаньере вскоре после происшествия. Им оказался 39-летний местный житель. В результате нападения один человек погиб, ещё четверо пострадали. Среди раненых — 12-летняя девочка.