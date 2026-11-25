В Германии задержали трёх подростков, подозреваемых в подготовке нападений на иностранцев. О проведённой операции сообщила Федеральная прокуратура ФРГ.

По версии следствия, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 15 лет принадлежали к ультраправой группировке Terror 18, сформировавшейся на основе интернет-сообщества. Предполагаемые участники объединения выступали против демократического устройства страны и намеревались совершать преступления на почве ненависти. Среди потенциальных целей был приют для беженцев в Нижней Саксонии.

В рамках расследования правоохранители начали обыски на десяти объектах. Ещё трое предполагаемых участников объединения уже находятся под стражей. Следственные мероприятия затронули также четырёх несовершеннолетних, которых подозревают в поддержке группировки либо несообщении о готовящихся преступлениях.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Германии задержали предполагаемого организатора правоэкстремистских интернет-сообществ. По версии следствия, их участники пропагандировали насилие и призывали к совершению особо тяжких преступлений.