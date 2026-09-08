В Горно-Алтайске прошли похороны первого главы Банка России Матюхина

Георгий Матюхин — советский и российский экономист, доктор экономических наук, первый председатель Центрального банка РСФСР, а затем и Банка России, который возглавлял главный финансовый регулятор страны в переломный период с декабря 1990 по июнь 1992 года. На этом посту он руководил процессом создания современной двухуровневой банковской системы и становлением Банка России как самостоятельного эмиссионного центра после упразднения Госбанка СССР в 1991 году. Матюхин скончался 5 сентября, не дожив один день до своего 92-летия.