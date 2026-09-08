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Опубликовано 8 сентября, 13:36

В Горно-Алтайске прошли похороны первого главы Банка России Матюхина

Первый председатель Банка России Георгий Матюхин. Обложка © РИА Новости / Александр Поляков

Первый председатель Банка России Георгий Матюхин. Обложка © РИА Новости / Александр Поляков

Первого председателя Банка России Георгия Матюхина похоронили 8 сентября в Горно-Алтайске. На церемонии присутствовали родственники и представители ЦБ, сообщили ТАСС в деловых кругах региона.

По словам собеседника агентства, прощание прошло скромно. По предварительной информации, последние годы жизни уроженец Барнаула болел. Официально причина его смерти не называлась.

В возрасте 87 лет умер Виктор Геращенко, дважды руководивший Центробанком России
В возрасте 87 лет умер Виктор Геращенко, дважды руководивший Центробанком России

Георгий Матюхин — советский и российский экономист, доктор экономических наук, первый председатель Центрального банка РСФСР, а затем и Банка России, который возглавлял главный финансовый регулятор страны в переломный период с декабря 1990 по июнь 1992 года. На этом посту он руководил процессом создания современной двухуровневой банковской системы и становлением Банка России как самостоятельного эмиссионного центра после упразднения Госбанка СССР в 1991 году. Матюхин скончался 5 сентября, не дожив один день до своего 92-летия.

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Юлия Сафиулина
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