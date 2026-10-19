В Госдуме назвали шесть выгодных месяцев для отпуска в 2027 году

Россияне с фиксированным окладом смогут избежать существенных потерь в доходах, если запланируют отпуск в 2027 году на март, апрель, июль, август, сентябрь или декабрь. А тем, кто хочет отдыхать дольше, стоит обратить внимание на майские праздники. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий пояснил, что финансовая выгода зависит от количества рабочих дней в месяце. В каждом из шести перечисленных месяцев их будет по 22. Чем больше рабочих дней, тем меньшую часть месячного оклада сотрудник теряет за каждый пропущенный рабочий день.

«При постоянном окладе и пятидневке выгоднее по деньгам март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь — в каждом по 22 рабочих дня», — отметил Чаплин.

Депутат напомнил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за предшествующие 12 месяцев. Поэтому размер итогового дохода за месяц зависит не только от отпускных выплат, но и от зарплаты за фактически отработанные дни.

Для тех, кто предпочитает продлить отдых за счёт праздников, Чаплин предложил взять отпуск с 4 по 7 мая. В таком случае четыре календарных дня отпуска позволят не выходить на работу десять дней подряд — с 1 по 10 мая включительно.

При этом парламентарий подчеркнул, что разделение отпуска необходимо согласовывать с работодателем. Согласно Трудовому кодексу, хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

Чаплин также напомнил, что работодатель по общему правилу обязан предоставлять отпуск в соответствии с утверждённым графиком. Однако перенос отдыха на удобные сотруднику даты требует согласования, если у работника нет специального права выбирать время отпуска самостоятельно.

К числу таких исключений относятся, в частности, несовершеннолетние и женщины, которые планируют отпуск перед декретом или непосредственно после него. Для остальных сотрудников возможность изменить даты зависит от обстоятельств и договорённости с работодателем.