В Госдуме назвали шесть самых выгодных месяцев для отпуска в 2027 году

Россиянам с фиксированным окладом выгоднее всего планировать отпуск в 2027 году на март, апрель, июль, август, сентябрь или декабрь. В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня, что позволит сократить возможные потери в доходах за время отдыха. Об этом в интервью ТАСС заявила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

Депутат объяснила, что финансовая выгода зависит от количества рабочих и праздничных дней в месяце. Чем больше первых, тем меньше стоимость каждого отдельного рабочего дня при фиксированном окладе. Поэтому отпуск в январе или мае, когда россияне много отдыхают благодаря праздникам, может оказаться менее выгодным.

«Выгоднее всего оформлять отпуск в те месяцы, где меньше праздничных дней, где больше дней рабочих», — пояснила Кавшар.

Даже март, несмотря на празднование Международного женского дня, остаётся подходящим вариантом. В этом месяце предусмотрено 22 рабочих дня против 15 в январе и 19 в мае. По словам парламентария, такое соотношение позволяет работникам на окладе лучше сохранить совокупный доход.

При этом дело не в размере самих отпускных, которые рассчитываются исходя из среднего заработка, а в зарплате за оставшуюся отработанную часть месяца. Чем меньше рабочих дней, тем дороже каждый из них и тем ощутимее финансовая разница при уходе в отпуск.