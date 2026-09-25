В Госдуме объяснили, когда бывшим депутатам назначают доплату к пенсии

Депутаты Госдумы восьмого созыва, которые не прошли в новый состав парламента, не начнут автоматически получать повышенные пенсионные выплаты сразу после завершения полномочий. Специальная доплата назначается только тем бывшим парламентариям, которым уже оформлена страховая пенсия по старости или инвалидности. Об этом рассказал первый зампред комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов.

Таким образом, сам факт ухода из парламента права на немедленную выплату не даёт. Сначала бывший депутат должен получить пенсию на общих основаниях, и только после этого при соблюдении остальных условий ему может быть назначена парламентская доплата.

Такой порядок закреплён и в федеральном законодательстве. Право на ежемесячную доплату имеют граждане, которые исполняли полномочия депутата Госдумы или сенатора не менее пяти лет. Исключения предусмотрены, в частности, для некоторых случаев досрочного прекращения полномочий.

Размер выплаты зависит от продолжительности работы в парламенте. Если человек был депутатом или сенатором от пяти до десяти лет, его страховая пенсия вместе с доплатой должна составлять 55% ежемесячного денежного вознаграждения действующего парламентария. При стаже десять лет и более показатель увеличивается до 75%.

По расчётам, приведённым ТАСС, в первом случае совокупная пенсионная выплата может составлять около 60 тысяч рублей в месяц, во втором — порядка 80 тысяч. Конкретная доплата при этом зависит от размера уже назначенной человеку страховой пенсии: государство доплачивает разницу до предусмотренного законом уровня.

Отдельное правило действует для парламентариев, которые уже достигли пенсионного возраста, но продолжают работать в Госдуме. Они могут одновременно получать депутатское денежное вознаграждение и обычную пенсию, однако специальную парламентскую доплату в период исполнения полномочий им не выплачивают.

Закон предусматривает и другие случаи приостановки выплаты. Например, доплата прекращается на период работы бывшего депутата на некоторых государственных, муниципальных и служебных должностях.

Правила получения таких выплат за последние годы уже ужесточались. Сейчас минимальный парламентский стаж для возникновения права на доплату составляет пять лет, тогда как раньше требования были мягче. В Госдуме ранее заявляли, что пересматривать действующую систему депутатских пенсий пока не планируется.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, на какие выплаты могут рассчитывать бывшие депутаты Госдумы в зависимости от стажа.