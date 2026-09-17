Пять лет в Госдуме — 52 тысячи на пенсии: Раскрыты выплаты депутатов

Пенсия депутата Госдумы в 2026 году при стаже парламентской работы от пяти до десяти лет может составить около 52 тысяч рублей. Такую оценку дал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

«Примерно 52 тыс. рублей составит размер пенсии депутата, имеющего стаж работы от 5 до 10 лет», — сказал эксперт.

По словам Сафонова, выплата складывается из обычной страховой пенсии и специальной доплаты за работу в парламенте. В своём расчёте эксперт исходил из страховой пенсии примерно в 27 224 рубля.

При этом по действующему законодательству депутат со стажем менее пяти лет права на специальную доплату не получает. При стаже от пяти до десяти лет её устанавливают так, чтобы общая сумма страховой пенсии и доплаты составляла 55% ежемесячного денежного вознаграждения депутата. По расчётам Сафонова, сама прибавка в таком случае может составлять примерно 24–27 тысяч рублей.

Для депутатов, проработавших в Госдуме десять лет и более, планка повышается до 75% денежного вознаграждения. Эксперт оценил размер доплаты в 44–47 тысяч рублей, а общую пенсию — примерно в 72 тысячи.

Ранее Life.ru писал, что пересматривать систему депутатских пенсий в Госдуме не планируют. Спикер палаты Вячеслав Володин напоминал, что правила уже ужесточили: для получения специальной доплаты теперь необходимо отработать депутатом не менее пяти лет.