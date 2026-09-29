В Госдуме показали содержимое «депутатского портфеля»

Избранные депутаты Государственной думы девятого созыва получили рабочие портфели с канцелярскими принадлежностями перед началом парламентской работы. Содержимое набора показала представитель ЛДПР Элеонора Кавшар.

Сумка изготовлена из тёмно-синей ткани. На её лицевой стороне размещены изображение здания нижней палаты парламента и надпись «Государственная дума». Внутри находятся блокнот, папка для документов и ручка.

Кавшар рассказала, что планирует фиксировать в блокноте важные моменты пленарных заседаний, собственные идеи и обращения граждан. В этот же день новоизбранные парламентарии сдавали необходимые документы и получали материалы для работы.

Кроме того, депутат оформила подписку в парламентской библиотеке и получила электронную почту на домене Госдумы. Пресса понадобится для подготовки к работе, а новый адрес можно будет использовать для обращений граждан, сообщила она ТАСС.

Первое пленарное заседание нового состава назначено на 30 сентября в 10:00. Life.ru сообщал, что на открытие Госдумы девятого созыва пригласили президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совфеда Валентину Матвиенко. На заседании парламентариям предстоит избрать руководство нижней палаты и сформировать её рабочие органы.