Жителям коттеджных посёлков хотят гарантировать свободный доступ к собственным домам и участкам. Депутаты Госдумы приняли ко второму чтению поправку, запрещающую ограничивать проход и проезд по общим дорогам, а также взимать за это плату.

«Мы предлагаем защитить людей от того, что часто называют «шлагбаумным рабством». В поправках прямо закрепляем: нельзя перекрывать человеку проход и проезд к своему участку по предназначенной для этого общей дороге или брать деньги за сам доступ», — пояснил ТАСС член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

Новая норма касается собственников домов и земельных участков в малоэтажных жилых комплексах. Согласно поправке, они смогут беспрепятственно пользоваться общими дорогами, ведущими к их недвижимости, без дополнительных платежей за сам доступ.