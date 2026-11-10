В Госдуме предложили запретить платный проезд к домам в коттеджных посёлках
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Жителям коттеджных посёлков хотят гарантировать свободный доступ к собственным домам и участкам. Депутаты Госдумы приняли ко второму чтению поправку, запрещающую ограничивать проход и проезд по общим дорогам, а также взимать за это плату.
«Мы предлагаем защитить людей от того, что часто называют «шлагбаумным рабством». В поправках прямо закрепляем: нельзя перекрывать человеку проход и проезд к своему участку по предназначенной для этого общей дороге или брать деньги за сам доступ», — пояснил ТАСС член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.
Новая норма касается собственников домов и земельных участков в малоэтажных жилых комплексах. Согласно поправке, они смогут беспрепятственно пользоваться общими дорогами, ведущими к их недвижимости, без дополнительных платежей за сам доступ.
Ранее Life.ru сообщал, что жители коттеджного посёлка «Мичуринская Ривьера» в Ленинградской области пожаловались на платный проезд к собственным домам. По словам собственников, за разовый въезд через шлагбаум с них требовали 500 рублей, а месячный тариф составлял 4300 рублей. Из-за этого некоторые жители были вынуждены оставлять автомобили за пределами посёлка и добираться до своих участков пешком.