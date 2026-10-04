500 рублей, чтобы попасть домой: Жители «Мичуринской Ривьеры» пожаловались на «коттеджное рабство»

Жители коттеджного посёлка «Мичуринская Ривьера» в Ленинградской области заявили, что единственный проезд к их домам перекрыли, а за доступ через шлагбаум теперь требуют отдельную плату. По словам собственников, месячный тариф составляет 4300 рублей, разовый заезд — 500.

Жители посёлка под Петербургом пожаловались на платный проезд к своим домам. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ innapysik

Как рассказала одна из местных жительниц, раньше собственники платили управляющей компании около 3500 рублей в месяц за содержание территории. В эту сумму, по её словам, входили в том числе обслуживание дорог и шлагбаума. Теперь доступ к участкам выделили в отдельную услугу.

Жители посёлка под Петербургом пожаловались на платный проезд к своим домам. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Из-за этого часть жителей оставляет автомобили за пределами посёлка и добирается до домов пешком. Собственники утверждают, что дороги внутри «Мичуринской Ривьеры» находятся в частной собственности человека, связанного с созданием посёлка.

По словам жителей, они предлагали выкупить дорожную инфраструктуру, однако получили предложение примерно на 45 млн рублей.

На сайте проекта указано, что в «Мичуринской Ривьере» 114 участков, а в инфраструктуру входят дороги, охрана, видеонаблюдение и шлагбаум. Ранее представители девелопера публично отрицали, что в связанных с ним коттеджных посёлках были официально установлены факты незаконного ограничения доступа к недвижимости.

Проблема так называемого «коттеджного рабства» уже обсуждается на законодательном уровне. В июле Life.ru писал о предложении передавать дороги, проезды и инженерные сети в общую собственность жителей либо муниципалитетов. Инициатива также предусматривает обязанность девелоперов заранее раскрывать покупателям, кому принадлежит инфраструктура посёлка.