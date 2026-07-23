Власти разрабатывают механизм избавления россиян от «коттеджного рабства»

Жители загородных посёлков всё чаще становятся заложниками собственников земли, по которой проложены единственные подъезды к домам, стоят детские площадки и коммунальные объекты. С людей требуют огромные деньги просто за возможность проехать к своему участку.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже анонсировал законопроект против «коттеджного рабства», обратили внимание коллеги из RG.ru. В Госдуме аналогичный документ лежит четыре года: жителям предлагается договариваться с владельцем, а при отказе — идти в суд. Зампред Комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко считает — этого недостаточно.

Он направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение создать механизм передачи дорог, проездов и инженерных сетей в общую долевую собственность жителей либо муниципалитету. По словам депутата, граждане фактически пользуются инфраструктурой и оплачивают её содержание, но рычагов влияния не имеют. Особенно остро проблема стоит, когда сети изначально строились для всего посёлка и были заложены в цену домов, но юридически остались у застройщика.

Аксененко предлагает поэтапный план: начать с инвентаризации объектов и выяснения источников их финансирования, затем определить форму собственности — общую долевую либо муниципальную. Отдельный пункт — обязать девелоперов раскрывать информацию о принадлежности инфраструктуры до продажи участка, чтобы покупатель заранее оценивал риски. И главное — запретить ограничивать доступ к домам, если это угрожает нормальному проживанию или проезду экстренных служб.

Президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов назвал инициативу правильной. По его словам, добросовестные застройщики и сейчас дарят дороги муниципалитетам, но у тех часто нет денег на содержание внезапно свалившегося на баланс имущества. Кроме того, при передаче дорог могут исчезнуть КПП и ограждения, а для части жителей это потеря безопасности. Поэтому, как отмечает аналитик Игорь Расторгуев, важно прописать механизмы учёта мнения сообщества и разумные правила пользования. Ключевая задача — создать не запреты, а работающий алгоритм.

К слову, с 1 августа владельцев квартир с индивидуальными водосчётчиками ждут новые требования. Просроченная поверка или регулярные задержки с передачей показаний обернутся расчётом по нормативу, а отказ пустить специалиста к прибору — ещё и повышающим коэффициентом. Изменилась структура платёжек. Платить нужно до 15-го числа следующего месяца, а квитанции должны приходить не позднее 5-го.