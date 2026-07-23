В Приамурье авария на водопроводной сети оставила без воды 7,5 тыс. жителей

Более 7,5 тысячи жителей Благовещенска и Благовещенского муниципального округа остались без холодного водоснабжения после повреждения водопроводной сети во время ремонтных работ. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Амурской области.

Авария произошла 21 июля в посёлке Аэропорт, где специалисты выполняли работы по ремонту водовода. В ходе строительства был повреждён действующий участок сети, что нарушило подачу воды сразу в нескольких населённых пунктах.

Без холодного водоснабжения оказались 42 многоквартирных дома и 87 частных домовладений. Среди оставшихся без коммунальной услуги — около 1,9 тысячи несовершеннолетних жителей. Кроме того, перебои затронули два детских сада в посёлках Аэропорт, Радиоцентр и селе Чигири. Сейчас аварийные службы занимаются устранением повреждения, а для жителей организовали подвоз воды.

Прокуратура проверит, насколько соблюдались требования законодательства при проведении строительных работ, а также оценит состояние и содержание объектов водоснабжения. В ведомстве также намерены установить, были ли нарушены права граждан на получение коммунальной услуги.

А ранее в Тюмени резко ухудшилось качество воды в реке Туре, из-за чего метелевские водоочистные сооружения переведены на экстренный режим работы. Качество воды резко ухудшилось до критического уровня. Цветность возросла в 6,5 раз и достигла 330 градусов, хотя обычно она не превышает 50. Уровень кислорода в воде почти полностью исчез. Горожане недовольны неприятным запахом: вода из-под крана пахнет болотной грязью, железом и тухлым мясом. Устав от отсутствия реакции на свои жалобы, жители начали создавать юмористические мемы.