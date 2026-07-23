Как защитить себя от «коттеджного рабства» — советы от эксперта по ЖКХ

Жители загородных посёлков всё чаще сталкиваются с так называемым «коттеджным рабством». Люди вынуждены платить собственникам земли за проезд к своим домам, доступ к детским площадкам и коммунальной инфраструктуре. Иногда суммы доходят до неприличных размеров, а права жителей при этом остаются ограниченными.

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Life.ru рассказал, как застройщики используют своё положение. По его словам, девелоперы могут продавать участки, обещая комфортную жизнь, но оставляют за собой дороги и коммуникации.

«Начинается выкачивание денег. Местным жителям могут перекрыть проезд, не пустить скорую помощь или машину со стройматериалами. Похоже, что такие девелоперы просто пользуются своим положением. Может доходить до ситуаций, когда с простых людей требуют огромные суммы за право проехать к собственному дому», — пояснил он.

На мой взгляд, статья 209 Гражданского кодекса РФ даёт собственнику земли широкие права. В подобных ситуациях гражданам могут предлагать судиться и устанавливать сервитут по статье 274 Гражданского кодекса РФ. Но такие процессы могут длиться годами и требуют затрат на юристов. Дмитрий Бондарь Эксперт по ЖКХ

Однако такие судебные процессы могут длиться годами и требовать значительных расходов на юристов. Некоторые инициативы предлагают проводить инвентаризацию и убеждать бизнесменов добровольно передавать участки. Если они отказываются, снова рекомендуют идти в суд. Рассчитывать на добровольную передачу практически бесполезно. Девелоперам трудно расставаться с рычагами давления и дополнительным источником дохода, отметил специалист.

Он подчеркнул необходимость более жёсткой защиты жителей. По мнению эксперта, инфраструктуру, без которой посёлок не может нормально функционировать, следует автоматически передавать в общую собственность жителей или муниципалитету.

«Компании, скорее всего, сразу включают расходы на инфраструктуру в цену домов при продаже. На мой взгляд, важно закрепить правило о том, что после продажи первого участка все трассы становятся общими.Так же, как это сейчас происходит с лестничными клетками, лифтами или придомовой территорией в многоэтажках. Никаких «частных дорог» внутри жилых зон существовать не должно в принципе», — высказался наш собеседник.