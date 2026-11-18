В Госдуме раскрыли, вернётся ли «дух Анкориджа» после исторической встречи в Китае
Депутат Климов: Путин, Си и Трамп не будут вспоминать Анкоридж на встрече
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Встреча глав РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС не станет повторением переговоров в Анкоридже: на этот раз повестка будет значительно шире и затронет интересы сразу трёх крупнейших держав. Такое мнение «Газете.ru» высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов.
По словам парламентария, Анкоридж был площадкой для двустороннего диалога Москвы и Вашингтона. Тогда обсуждались украинский конфликт, перспективы взаимодействия двух стран и вопросы стратегической безопасности.
«Анкоридж — это двусторонние контакты США и России по целому ряду вопросов, не только по украинскому», — подчеркнул Климов.
Предстоящий же разговор, если он состоится, будет иметь другой масштаб. В нём примут участие руководители России, Китая и Соединённых Штатов, поэтому центральное место могут занять международные проблемы, затрагивающие интересы всех трёх государств.
Депутат считает, что лидеры сосредоточатся на поиске точек соприкосновения между крупнейшими мировыми державами и вопросах, связанных с их общими интересами.
Накануне трёхсторонней встречи в Китае Владимир Путин и Си Цзиньпин уже провели отдельные переговоры в Шэньчжэне. Как сообщил Life.ru, лидеры России и КНР обсудили развитие экономического сотрудничества и дальнейшее укрепление двусторонних связей. Встреча состоялась на полях саммита АТЭС в расширенном составе делегаций.
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