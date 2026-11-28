В Госдуму внесли проект о возврате невозвратных билетов спасателям и полицейским
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В России предложили полностью возвращать стоимость невозвратных авиабилетов и билетов на поезда дальнего следования спасателям и сотрудникам правоохранительных органов, которых экстренно вызвали на службу. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР.
Основанием для возврата денег станет документально подтверждённое направление на выполнение срочных служебных задач. Речь идёт о ликвидации последствий аварий, катастроф и чрезвычайных ситуаций, пресечении массовых беспорядков и других подобных мероприятиях.
«ЛДПР предлагает гарантировать полный возврат стоимости авиа- и железнодорожных билетов тем, кого срочно вызвали на службу», — заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
Инициатива также предусматривает расширение оснований для возврата железнодорожных билетов участникам СВО. Предлагается разрешить сдавать их без финансовых потерь при мобилизации, направлении на службу в Росгвардию, заключении военного контракта или вступлении в добровольческие формирования.
Авторы законопроекта считают, что люди, вынужденные прерывать личные поездки ради служебных обязанностей, не должны терять деньги из-за невозвратных тарифов. Если документ примут, новые нормы вступят в силу 1 марта 2027 года.
Ранее Life.ru рассказывал об изменениях правил возврата авиабилетов с 1 марта 2026 года. В частности, перечень оснований для вынужденного отказа от перелёта расширили. Пассажиры получили возможность вернуть деньги даже за невозвратные билеты в дополнительных случаях, включая задержку рейса более чем на 30 минут и перенос вылета на более раннее время.