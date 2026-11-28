В России предложили полностью возвращать стоимость невозвратных авиабилетов и билетов на поезда дальнего следования спасателям и сотрудникам правоохранительных органов, которых экстренно вызвали на службу. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР.

Основанием для возврата денег станет документально подтверждённое направление на выполнение срочных служебных задач. Речь идёт о ликвидации последствий аварий, катастроф и чрезвычайных ситуаций, пресечении массовых беспорядков и других подобных мероприятиях.

«ЛДПР предлагает гарантировать полный возврат стоимости авиа- и железнодорожных билетов тем, кого срочно вызвали на службу», — заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

Инициатива также предусматривает расширение оснований для возврата железнодорожных билетов участникам СВО. Предлагается разрешить сдавать их без финансовых потерь при мобилизации, направлении на службу в Росгвардию, заключении военного контракта или вступлении в добровольческие формирования.

Авторы законопроекта считают, что люди, вынужденные прерывать личные поездки ради служебных обязанностей, не должны терять деньги из-за невозвратных тарифов. Если документ примут, новые нормы вступят в силу 1 марта 2027 года.