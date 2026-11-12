Россияне могут сэкономить десятки тысяч рублей на билетах на балет «Щелкунчик» в Большом театре, если откажутся от услуг перекупщиков и выберут дневные представления в январе. Приобретать места следует исключительно через официальный сайт учреждения. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал экономист Денис Миролюбов.

По словам специалиста, посредники уже предлагают билеты стоимостью от 60 до 180 тысяч рублей, хотя официальные продажи ещё не начались. При этом даже внушительная сумма не гарантирует попадания на спектакль, поскольку в Большом театре действует система именного контроля посетителей.

«Главное правило – не покупать билеты с рук и через сомнительных посредников», — подчеркнул Миролюбов.

Экономист посоветовал не гнаться за наиболее востребованными вечерними постановками перед Новым годом. Гораздо выгоднее запланировать поход в театр на дневные показы после праздников. Кроме того, молодым зрителям и пенсионерам стоит следить за специальными программами, позволяющими приобрести места по сниженной стоимости.

В качестве примера эксперт привёл прошлый сезон, когда стандартные билеты обходились в 5–50 тысяч рублей, тогда как отдельные льготные категории могли посетить спектакль всего за 1250 рублей. Главным условием экономии он назвал отказ от переплаты за искусственно созданный дефицит.