Мариинский театр в Санкт-Петербурге открыл продажу билетов на декабрьские показы «Щелкунчика». Самый дорогой билет стоит 35 тысяч рублей. За эту сумму можно попасть на вечерний спектакль 31 декабря.

В последний день года оба показа пройдут на исторической сцене. Дневной начнётся в 13:00, билеты на него стоят от 10 до 24 тысяч рублей. На вечерний спектакль в 18:00 цены выше — от 12 до 35 тысяч рублей.

Первые декабрьские показы пройдут 7, 9 и 14 декабря. В эти дни балет Петра Чайковского исполнят воспитанники Академии Русского балета имени Вагановой. Онлайн-продажа на эти спектакли пока недоступна.

Ближайший показ, на который уже можно купить билеты, состоится вечером 20 декабря. Места стоят от 7,5 до 21 тысячи рублей. В декабре балет покажут и на новой сцене, где в афише заявлена постановка Михаила Шемякина с хореографией Кирилла Симонова.

Ранее Life.ru рассказывал, что строительство конгрессно-выставочного комплекса «ВДНХ Экспо» выполнено примерно на 90%. Основные работы планируют закончить в декабре. Новый центр объединит четыре павильона, два из которых возводят с нуля, а остальные реконструируют. Особое внимание уделяют историческому «Монреальскому» павильону, десятилетиями находившемуся в аварийном состоянии.