Мошенники могут продавать один и тот же электронный билет на концерт или спектакль сразу нескольким покупателям. В результате на мероприятие попадёт только тот, кто первым предъявит QR-код на входе. Как распознать обман и что делать пострадавшим, Life.ru рассказал адвокат Андрей Алёшкин.

По словам юриста, главный тревожный сигнал — попытка продавца обойти официальную билетную систему. Аферисты предлагают перевести деньги на личную карту, обещают прислать билет после оплаты и торопят покупателя с решением.

Есть и другие тревожные сигналы: отказ передать билет через официальный сервис билетного оператора, нежелание подтвердить заказ в личном кабинете, свежий аккаунт продавца и отсутствие внятной истории его деятельности. Но есть нюанс: даже настоящий электронный билет не гарантирует проход на мероприятие. Мошенники могут продать один и тот же QR-код нескольким людям. В результате попасть на спектакль или концерт сможет только тот, чей код первым пройдет проверку на входе. Андрей Алёшкин Адвокат

Если человек уже заплатил за поддельный билет, необходимо сохранить переписку, объявление, электронный билет, банковский чек и реквизиты получателя. Также следует незамедлительно обратиться в банк, сообщить о мошенническом переводе и попросить проверить возможность возврата или остановки операции.

Одновременно следует подать заявление в полицию, приложив все собранные доказательства, а также сообщить о мошенническом аккаунте администрации социальной сети. В зависимости от обстоятельств действия продавца могут содержать признаки мошенничества, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

И самое главное: не стоит пытаться вернуть деньги через самого продавца или сомнительных посредников, обещающих решить проблему за дополнительную комиссию. Это нередко становится продолжением той же мошеннической схемы. Покупая билет с рук, человек фактически доверяет незнакомцу не только свои деньги, но и возможность попасть на мероприятие. Андрей Алёшкин Адвокат

Адвокат заключил, что поэтому единственная надёжная гарантия — проверка билета и его переоформление через официальные механизмы организатора или билетного оператора, а красивый PDF-файл с QR-кодом такой гарантией не является.

Ранее Life.ru сообщал, что перекупщики выставили билеты на спектакль «Опера нищих» с Максимом Матвеевым за 120 тысяч рублей. На официальном сайте театра свободных мест уже не было, зато на сторонних площадках предлагали билеты с огромной наценкой.