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Опубликовано 22 октября, 12:03

Перекупщики продают билеты на спектакль «Опера нищих» с Матвеевым за ₽120 тысяч

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

До 120 тысяч рублей достигают цены у перекупщиков на «Оперу нищих» с актёрами Максимом Матвеевым и Александрой Урсуляк в московском Театре имени Пушкина. На официальном сайте билетов на ноябрьские и декабрьские показы уже нет.

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Как выяснила газета «Известия», на сторонних площадках партер предлагают за 60–120 тысяч рублей в зависимости от даты и расположения кресел. За место в дальней части партера просят 87 тысяч, а у прохода в первом ряду — 100–120 тысяч. Первый ряд бельэтажа обойдётся в 56 тысяч рублей.

Продавцы сопровождают предложения гарантиями подлинности, а сами объявления оформляют под официальные уведомления. Для покупки запрашивают паспортные данные каждого зрителя. Премьера постановки художественного руководителя и режиссёра театра Евгения Писарева состоялась 17 сентября.

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Тем временем билеты на «Гамлета» в МХТ имени Чехова подешевели после объявления об уходе Юры Борисова. На показы с новым исполнителем главной роли Оливером Мара места предлагали за 1–12,5 тысячи рублей.

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