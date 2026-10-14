Билеты на «Гамлета» подешевели после новости об уходе Юры Борисова из постановки
Обложка © ТАСС / Efren Landaos/Sipa USA
Стоимость билетов на спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова заметно снизилась после объявления об уходе Юры Борисова из постановки. Как сообщает kp.ru, посмотреть представление с новым исполнителем главной роли теперь можно за сумму от 1000 рублей.
На заключительные показы с участием Борисова билеты раскупили сразу после новости о его замене. Зрители были готовы платить от 5500 до 35 тысяч рублей, однако свободных мест уже не осталось.
Совсем другая ситуация сложилась с представлениями, в которых принца Датского сыграет Оливер Мара. На эти даты места ещё доступны, причём диапазон цен составляет от 1000 до 12 500 рублей. Таким образом, максимальная стоимость снизилась почти втрое, а минимальная — в пять с половиной раз.
Борисов выйдет на сцену в образе Гамлета ещё дважды — 22 октября и 5 ноября. Начиная с 25 ноября центральную роль в спектакле будет исполнять его преемник.
Премьера режиссёра Андрея Гончарова состоялась 14 мая 2026 года на Основной сцене МХТ. Новая интерпретация трагедии Уильяма Шекспира вызвала неоднозначную реакцию публики и театрального сообщества.
Ранее Life.ru сообщал, что МХТ объявил о замене Юры Борисова в «Гамлете», поблагодарив актёра за работу над ролью. В театре подчеркнули, что каждый новый исполнитель по-своему раскрывает сценический образ. Ещё весной постановка вызвала ажиотаж среди зрителей. На старте продаж билеты исчезли менее чем за два часа, а перекупщики предлагали лучшие места за 165 тысяч рублей. После премьеры спектакль подвергся резкой критике. Олег Меньшиков назвал увиденное театральной катастрофой, а Михаил Боярский также негативно оценил новую трактовку шекспировской трагедии.
Больше новостей о громких премьерах, знаменитых актёрах и событиях на сцене — в разделе «Театр» на Life.ru