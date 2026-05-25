Михаил Боярский назвал «полным говном» спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым

Народный артист РСФСР Михаил Боярский выступил с жёсткой критикой в адрес современных театральных постановок. Актёр признался, что ему совершенно не по душе нынешние спектакли. В качестве примера он привёл «Гамлета» в исполнении Юры Борисова на сцене МХТ.

«Чёрти что! Голые бегают, Басилашвили в больнице лежит после спектакля. Это чумка, это пройдёт. Хорошо! Год прошёл, два, три. Что с театром? Это выдох, театр живёт на выдохе и вздохе. Полное говно», — цитирует звезду 78.ru.