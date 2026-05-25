Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 09:37

Михаил Боярский назвал «полным говном» спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым

Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин

Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин

Народный артист РСФСР Михаил Боярский выступил с жёсткой критикой в адрес современных театральных постановок. Актёр признался, что ему совершенно не по душе нынешние спектакли. В качестве примера он привёл «Гамлета» в исполнении Юры Борисова на сцене МХТ.

«Чёрти что! Голые бегают, Басилашвили в больнице лежит после спектакля. Это чумка, это пройдёт. Хорошо! Год прошёл, два, три. Что с театром? Это выдох, театр живёт на выдохе и вздохе. Полное говно», — цитирует звезду 78.ru.

«Театр породил чудовище»: Что не так с новым спектаклем МХТ «Гамлет» с Юрой Борисовым
«Театр породил чудовище»: Что не так с новым спектаклем МХТ «Гамлет» с Юрой Борисовым

Напомним, ранее МХТ показал Юру Борисова в образе Гамлета на роликах и в фольге, что вызвало скандал. К примеру, худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков назвал катастрофой этот спектакль. Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тоже разнесла спектакль.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Михаил Боярский
  • Юра Борисов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar