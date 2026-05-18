«Что вообще происходит?» Жена Петросяна разнесла постановку «Гамлета» с Юрой Борисовым
Актёры спектакля «Гамлет». Фото © МХТ им. А.П.Чехова
Молодая супруга Евгения Петросяна раскритиковала спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в МХТ имени Чехова. Татьяна Брухунова не смогла понять смысл происходящего на сцене и сочла представление результатом сочетания «неокрепших умов» и «самоуверенности режиссёров». Об этом она рассказала у себя в соцсетях.
«Полтора часа я пыталась понять, зачем нахожусь здесь и что вообще происходит на сцене», — отметила Брухунова.
Она добавила, что молодые актёры играли «манерично» и «зажатыми голосами», а постановка была излишне насыщена грубой бранью.
Брухунова подчеркнула, что обычно с трепетом посещает премьеры и поддерживает начинающих артистов, однако в этот раз трактовка бессмертной пьесы Уильяма Шекспира не вызвала у неё ничего, кроме растерянности и недоумения.
Жена Петросяна отметила, что её отзыв не направлен на критику театра в целом, но конкретно эта версия «Гамлета» оказалась для неё совершенно непонятной и не оправдала ожиданий.
Ранее Life.ru сообщал, что билеты на премьеру «Гамлета» с Юрой Борисовым стоили от 1,5 до 35 тысяч рублей на официальном сайте театра. Народный артист России Олег Меньшиков остался крайне недоволен увиденным и назвал постановку «театральной катастрофой».
