Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов семь раз сменил исполнителя роли Штирлица

Театр «Модерн» семь раз менял исполнителя главной роли в готовящемся спектакле «17 мгновений весны» по роману Юлиана Семёнова. Художественный руководитель Юрий Грымов связал это с огромным влиянием канонического образа Штирлица, созданного Вячеславом Тихоновым в советском фильме Татьяны Лиозновой.

По словам постановщика, артистам крайне сложно играть этого персонажа из-за давления легендарного кинообраза. Грымов отметил, что «тихоновский» Штирлиц обладал героической внешностью, которая на самом деле противоречит описанию разведчика в оригинальном романе.

«Давайте смотреть правде в глаза, в романе прямо написано: «У меня заурядная внешность, я похож на всех сразу». А о Тихонове разве можно так сказать? Нет: у него очень запоминающаяся яркая внешность», — подчеркнул режиссёр в беседе с NEWS.ru.

Ранее худрук «Модерна» взялся за масштабную трилогию Данте. Юрий Грымов планирует выпустить спектакли по всем частям «Божественной комедии», а также поставить пьесу по роману Ромена Гари «Леди Л.». Первые показы «17 мгновений весны» запланированы на 17 и 18 октября.