Константин Богомолов впечатлён «Ревизором» Валерия Фокина в Александринке

Спектакль «Ревизор» Валерия Фокина в Александринском театре очень впечатлил художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова. Своим мнением режиссёр поделился на пресс-завтраке, посвящённом планам театра.

«Я был там на премьере, это очень классная сильная работа. Прям сильная работа», — отметил собеседник NEWS.ru.

При этом в зрительном зале Богомолов бывает нечасто. Он признался, что предпочитает заранее выбирать постановку. Звезду интересуют спектакли, от которых можно получить вдохновение.

Ранее актриса Сабина Ахмедова рассказала, как Константин Богомолов убедил её сниматься в «Содержанках». Изначально предложение её не заинтересовало: в пилотной серии персонажу отводилась всего одна сцена. Однако на личной встрече режиссёр объяснил, что героиня получит полноценное развитие.