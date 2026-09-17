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Опубликовано 17 сентября, 14:39

Константин Богомолов впечатлён «Ревизором» Валерия Фокина в Александринке

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Спектакль «Ревизор» Валерия Фокина в Александринском театре очень впечатлил художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова. Своим мнением режиссёр поделился на пресс-завтраке, посвящённом планам театра.

«Я был там на премьере, это очень классная сильная работа. Прям сильная работа», — отметил собеседник NEWS.ru.

При этом в зрительном зале Богомолов бывает нечасто. Он признался, что предпочитает заранее выбирать постановку. Звезду интересуют спектакли, от которых можно получить вдохновение.

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Ранее актриса Сабина Ахмедова рассказала, как Константин Богомолов убедил её сниматься в «Содержанках». Изначально предложение её не заинтересовало: в пилотной серии персонажу отводилась всего одна сцена. Однако на личной встрече режиссёр объяснил, что героиня получит полноценное развитие.

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