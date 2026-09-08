«Зачем там я?» Сабина Ахмедова раскрыла, как Богомолов уговорил её на «Содержанок»

Сабина Ахмедова сначала не захотела сниматься в сериале «Содержанки», поскольку в пилотной серии её героине отвели всего одну сцену. Об этом актриса рассказала в интервью Lady Mail.

«Я подумала, что это какой-то вставной номер, который может певица просто исполнить — зачем там я?» — вспомнила она. Ахмедова сообщила агенту, что предложение ей неинтересно, однако та настояла хотя бы на дальнейшем рассмотрении проекта.

Переломной стала личная встреча с Константином Богомоловым. Режиссёр объяснил актрисе, что её персонаж не ограничится единственной музыкальной сценой: роль будет значимой и получит дальнейшее развитие.

В результате прогноз Богомолова оправдался. Карина Штерн стала постоянной героиней «Содержанок», а Ахмедова продолжила сниматься в последующих сезонах проекта. Сам сериал выходил с 2019 по 2023 год и насчитывает четыре сезона.

Ранее сообщалось, что суд взыскал со звезды «Содержанок» более 150 тысяч за повреждённый в ДТП авто. Речь идёт об Александре Ребенок, исполнившей роль Ольги Крутовой.