«Целоваться не будем»: В Казани снимают третий сезон «Ландышей» с Здорик и Городничим

Съёмки третьего сезона сериала «Ландыши» под названием «Целоваться не будем» уже стартовали в Казани. Об этом сообщает Kino Mail.

К своим ролям вернутся Ника Здорик, Сергей Городничий, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев-Лару и Ирина Паутова. К актёрскому составу также присоединились Павел Комаров, Олег Тактаров, Анна Уколова, Анна Банщикова и Алёна Яковлева.

Действие новых серий будет развиваться одновременно в прошлом и настоящем. Авторы пока не раскрывают, каким образом события разных лет окажутся связаны между собой и к кому именно относится название «Целоваться не будем».

Режиссёром вновь выступает Михаил Пипия, работавший над «Ландышами. Вторая весна». Сценарий написал Василий Павлов при участии Анны Персиковой, продюсером и автором идеи остаётся Юрий Сапронов.

Основной площадкой для съёмок стала Казань, часть материала также снимают в Москве. Музыка вновь останется важной частью истории, для продолжения готовят новые песни. Точная дата выхода третьего сезона пока не объявлена. Издание отмечает, что создатели также не раскрывают дальнейшую судьбу Кати и Лёхи после финала второй части.

Второй сезон сериала под названием «Вторая весна» вышел 23 февраля 2026 года, причём все серии стали доступны в один день. Продолжение развивало историю Кати и Лёхи после открытого финала первой части. Весной «Ландыши» заняли второе место в рейтинге самых популярных сериалов в России за первый квартал 2026 года, набрав 8829 баллов по версии «Медиалогии».