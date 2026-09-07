Star Trek — 60 лет: сериал, который провалился на ТВ и изменил фантастику навсегда

8 сентября 1966 года на NBC вышел первый эпизод Star Trek. Через три сезона сериал закрыли, но именно после отмены началась история, превратившая «Звёздный путь» в одну из главных фантастических вселенных XX и XXI веков.

8 сентября 2026 года Star Trek исполняется 60 лет. Сегодня трудно представить, что история капитана Кирка, Спока и звездолёта «Энтерпрайз» когда-то считалась телевизионным проектом с сомнительным будущим. Оригинальный «Звёздный путь» продержался в эфире NBC всего три сезона и был закрыт в 1969 году. Но произошло почти невозможное: сериал, который не сумел стать большим телевизионным хитом своего времени, после отмены нашёл огромную новую аудиторию и превратился в глобальную франшизу.

За следующие десятилетия Star Trek пережил полнометражные фильмы, новые поколения героев, перезапуски, анимацию, игры и сериалы. Он повлиял не только на экранную фантастику: NASA назвало первый испытательный шаттл Enterprise после кампании поклонников, а актриса Нишель Николс, сыгравшая Ухуру, помогала космическому агентству привлекать женщин и представителей меньшинств в отряд астронавтов.

Star Trek за минуту

Star Trek исполняется 60 лет: главные факты об оригинальном сериале «Звёздный путь». Инфографика © Life.ru

Премьера «Ловушки для человека» состоялась 8 сентября 1966 года, а последняя серия оригинального телевизионного показа вышла 3 июня 1969-го. Star Trek стал одним из наиболее впечатляющих примеров «успешного провала»: сериал не вошёл в топ крупнейших телехитов своего времени, но пережил собственную отмену и стал культурным феноменом.

Как появился Star Trek: сначала NBC его забраковала

Идея «Звёздного пути» появилась у сценариста и бывшего лётчика Джина Родденберри в первой половине 1960-х. Телевидению он продавал концепцию максимально понятным для того времени образом — как условный «вестерн среди звёзд». Вместо каравана, двигающегося на Запад, был звездолёт, вместо неизведанной территории — космос. Но за приключенческой оболочкой Родденберри собирался говорить о политике, войне, расовых предрассудках, религии и устройстве общества.

Спок и Монтгомери Скотт на борту «Энтерпрайза». Кадр из сериала «Звёздный путь» (Star Trek: The Original Series, 1966–1969) © CBS Studios Inc. / Paramount

Проект поддержала студия Desilu Productions, которой руководила звезда «Я люблю Люси» Люсиль Болл. Её роль в появлении Star Trek иногда упрощают до формулы «Люсиль Болл спасла сериал», но реальная история интереснее: именно возглавляемая ею Desilu взяла финансовый и производственный риск и поддержала проект на стадии двух пилотных серий.

Первым пилотом стала The Cage — «Клетка». Капитаном «Энтерпрайза» там был не Джеймс Кирк, а Кристофер Пайк в исполнении Джеффри Хантера. Из будущей классической команды в проекте уже присутствовал Спок Леонарда Нимоя.

NBC не заказала сериал по итогам этого пилота. Руководству хотелось больше действия и более доступной приключенческой истории. Однако сама идея показалась телевизионщикам достаточно перспективной, чтобы сделать крайне редкую для американского ТВ вещь — заказать второй пилот.

Как Джеймс Кирк и Спок всё-таки попали на телевидение

Вторым пилотом стал Where No Man Has Gone Before — «Куда не ступала нога человека». В кресле капитана теперь сидел Уильям Шетнер в роли Джеймса Т. Кирка, а Леонард Нимой вновь сыграл Спока. Именно эта версия убедила NBC запустить Star Trek в производство.

Любопытно, что вторую пилотную серию зрителям показали не первой. Телевизионная история «Звёздного пути» началась вечером 8 сентября 1966 года с эпизода The Man Trap. Where No Man Has Gone Before вышел уже позднее. Именно поэтому юбилей франшизы и Star Trek Day отмечают 8 сентября.

Мир, который увидели зрители, выглядел необычно даже по меркам научной фантастики. Экипаж «Энтерпрайза» не отправлялся покорять Вселенную исключительно с оружием. Его официальной задачей были исследования, поиск новых форм жизни и цивилизаций. Конфликт в Star Trek мог завершаться не победой над очередным чудовищем, а переговорами, научным открытием или моральным выбором.

Так фантастический сериал превратился в удобный способ обсуждать современность, формально оставаясь в XXIII веке.

Члены экипажа звездолёта «Энтерпрайз» во время одной из миссий. Кадр из сериала «Звёздный путь» (Star Trek: The Original Series, 1966–1969) © CBS Studios Inc. / Paramount

Почему Star Trek закрыли после трёх сезонов

Фраза «Star Trek провалился в рейтингах» верна лишь наполовину. Сериал не был мгновенной телевизионной катастрофой: первые два сезона показывали вполне заметные результаты. Но в число крупнейших рейтинговых хитов NBC проект так и не вошёл. К третьему сезону положение стало значительно хуже.

Сыграли сразу несколько факторов. Сериал был дорогим для своего времени: новые планеты, декорации, грим, костюмы и визуальные эффекты требовали денег практически в каждом эпизоде. Затем бюджет начали урезать. Одновременно NBC поставила третий сезон на 22:00 по пятницам — крайне неудобное время для значительной части молодой аудитории Star Trek. Создатель сериала Джин Родденберри был настолько недоволен новым слотом, что сократил своё непосредственное участие в производстве.

Поклонники попытались вмешаться. Они отправляли NBC тысячи писем, студенты проводили акции в поддержку сериала, и кампания помогла Star Trek получить третий сезон. NBC даже необычно для того времени объявила о продлении прямо в эфире. Но ещё одного спасения не произошло: в 1969 году сериал завершился после трёх сезонов.

И именно здесь начинается наиболее парадоксальная часть истории.

Экипаж «Энтерпрайза» на мостике звездолёта. Кадр из сериала «Звёздный путь» (Star Trek: The Original Series, 1966–1969) © CBS Studios Inc. / Paramount

Сериал отменили — и только тогда Star Trek стал по-настоящему огромным

После закрытия Star Trek начали активно показывать в телевизионных повторах — синдикации. И оказалось, что сериал способен собирать новую аудиторию уже без давления первоначального расписания NBC.

Зрители пересматривали эпизоды, находили друг друга и формировали одно из самых известных фан-сообществ массовой культуры. Уже в 1972 году поклонники провели первый крупный Star Trek-конвент. Название Trekkies постепенно перестало означать просто зрителей одного телесериала — возникла полноценная субкультура.

Для телевидения это был важный урок. Показатели первоначального эфира больше не выглядели окончательным приговором произведению. Star Trek доказал, что сериал может сначала потерять сеть, а затем благодаря повторам и фанатам стать гораздо ценнее, чем в момент закрытия.

В 1979 году оригинальный экипаж вернулся уже в полнометражном Star Trek: The Motion Picture, а в 1987-м стартовал сериал Star Trek: The Next Generation с капитаном Жан-Люком Пикаром и новым «Энтерпрайзом». К этому моменту стало ясно: отменённый сериал превратился в самостоятельную вселенную.

Герои оригинального «Звёздного пути» на борту «Энтерпрайза». Кадр из сериала «Звёздный путь» (Star Trek: The Original Series, 1966–1969) © CBS Studios Inc. / Paramount

Почему экипаж «Энтерпрайза» выглядел революционно для 1966 года

Одна из причин долговечности Star Trek — будущее Родденберри было принципиально оптимистичным. Человечество в нём не уничтожило себя, а сумело научиться сотрудничать. И это показывали не только в диалогах.

На мостике «Энтерпрайза» работала темнокожая женщина — офицер связи Нийота Ухура в исполнении Нишель Николс. Рядом был американец японского происхождения Хикару Сулу, а позднее появился русский Павел Чехов — во время холодной войны и спустя всего несколько лет после Карибского кризиса.

В 1968 году эпизод Plato’s Stepchildren с поцелуем Кирка и Ухуры стал одним из наиболее известных моментов в истории американского телевидения. Для крупного американского сериала конца 1960-х сцена была чрезвычайно смелой и получила огромный общественный резонанс.

По воспоминаниям самой Николс, после первого сезона она собиралась покинуть Star Trek ради Бродвея, но Мартин Лютер Кинг убедил её остаться: для темнокожих зрителей Ухура была редчайшим на телевидении образом профессионала и офицера будущего, а не второстепенным стереотипным персонажем.

Через несколько лет влияние экранного образа стало уже вполне материальным.

Джеймс Кирк, Нийота Ухура и Спок на мостике «Энтерпрайза». Кадр из сериала «Звёздный путь» (Star Trek: The Original Series, 1966–1969) © CBS Studios Inc. / Paramount

Как Ухура из Star Trek помогла изменить настоящий отряд астронавтов NASA

В 1970-х NASA готовило программу Space Shuttle и пыталось привлечь в отряд астронавтов больше женщин и представителей меньшинств. Агентство пригласило Нишель Николс участвовать в рекрутинговой кампании.

Она ездила по стране, выступала перед студентами и профессиональными сообществами и убеждала кандидатов подавать заявки. В январе 1978 года NASA представило набор из 35 новых астронавтов — впервые в него вошли женщины и представители меньшинств.

Связь Star Trek с настоящей космонавтикой на этом не закончилась. NASA первоначально планировало назвать первый испытательный орбитальный корабль программы Space Shuttle Constitution. Поклонники Star Trek развернули ещё одну кампанию писем — теперь с просьбой назвать его в честь звездолёта сериала.

Президент США Джеральд Форд поддержал идею. В сентябре 1976 года аппарат выкатили из ангара уже под именем Enterprise, а на церемонии присутствовали Джин Родденберри и актёры оригинального сериала.

Для шоу, которое семь лет назад было снято с эфира из-за рейтингов, это довольно впечатляющая форма возвращения.

Какие технологии Star Trek действительно предсказал

С Star Trek связано множество историй о технологиях, якобы «изобретённых фантастами заранее». Здесь важно не превращать красивую легенду в псевдонауку.

Джеймс Кирк и Леонард Маккой во время сеанса связи на борту «Энтерпрайза». Кадр из сериала «Звёздный путь» (Star Trek: The Original Series, 1966–1969) © CBS Studios Inc. / Paramount

Создатели сериала не изобрели мобильный телефон, планшет или искусственный интеллект. Но они действительно создали узнаваемый визуальный язык будущего: карманные коммуникаторы, видеосвязь, голосовое управление компьютером, портативные диагностические приборы.

Особенно интересно происхождение складных телефонов. Изобретатель первого ручного мобильного телефона Мартин Купер вдохновлялся прежде всего наручным радиоустройством Дика Трейси, а не Star Trek — распространённая версия о «коммуникаторе Кирка, породившем мобильник» слишком упрощена. Зато первые раскладные телефоны Motorola 1990-х действительно создавались с оглядкой на коммуникаторы Star Trek.

А знаменитый транспортер возник вообще не из научного прогноза, а из бюджетной проблемы. Родденберри понимал, что еженедельно показывать посадку огромного «Энтерпрайза» на новую планету будет слишком долго и дорого. Поэтому героям придумали возможность мгновенно перемещаться на поверхность. Одна из самых знаменитых технологий научной фантастики родилась из необходимости сэкономить телевизионные деньги.

Илон Маск тоже говорит о превращении Star Trek в реальность — технологии из сериала постепенно становятся частью нашей жизни.

Чем Star Trek изменил научную фантастику

Главное наследие «Звёздного пути» — даже не фазеры, варп-двигатели и вулканский салют. О том, насколько возможен варп-двигатель «Энтерпрайза» с точки зрения современной физики, Life.ru рассказывал ранее.

Star Trek предложил массовой аудитории другую модель будущего. В ней технологический прогресс не обязан закончиться антиутопией. Разные народы могут сотрудничать. Исследование неизвестного ценнее захвата территории. Учёный, врач и дипломат способны быть не менее важными героями, чем солдат.

Даже конфликты с клингонами, ромуланами или искусственным интеллектом часто становились способом говорить о событиях современного Родденберри мира — холодной войне, расизме, авторитаризме, страхе перед чужими и цене технического прогресса. Сам создатель сериала позднее признавался, что перенос актуальных проблем на другие планеты позволял обсуждать темы, которые на американском телевидении было трудно поднимать напрямую.

Именно поэтому влияние Star Trek не сводится к тому, что последующие фильмы и сериалы начали копировать «Энтерпрайз». Франшиза помогла закрепить саму идею научной фантастики как пространства для разговора не только о технологиях будущего, но и о проблемах настоящего.

Что происходит со Star Trek спустя 60 лет

К юбилею 2026 года Star Trek снова выглядит скорее живой франшизой, чем музейной классикой. Paramount развернула празднование 60-летия на весь год под лозунгом Space for Everybody.

К 8 сентября запланированы показы восстановленных версий первых четырёх фильмов Star Trek более чем в 750 кинотеатрах США, в Лондонском музее науки поклонники собираются установить рекорд по одновременному вулканскому приветствию, а астронавт Европейского космического агентства Софи Адено должна отметить юбилей на Международной космической станции с эмблемой Звёздного флота.

Через 60 лет после первой серии «Звёздный путь» продолжает выпускать новые истории и одновременно влиять на то, как люди представляют будущее.

Возможно, именно поэтому история Star Trek так хорошо пережила собственный телевизионный «провал». NBC оценивала сериал по конкретному пятничному эфиру 1969 года. Культура получила значительно больше времени на принятие решения. И её вердикт оказался совершенно другим.

Частые вопросы о Star Trek

Когда впервые вышел сериал Star Trek?

Американская премьера Star Trek, от которой официально отсчитывается история франшизы и Star Trek Day, состоялась 8 сентября 1966 года на NBC. Первым показанным эпизодом стала серия The Man Trap — «Ловушка для человека».

Кто придумал «Звёздный путь»?

Создатель Star Trek — американский сценарист и продюсер Джин Родденберри. Идею сериала он разработал в 1964 году, а производственной площадкой стала Desilu Productions.

Почему закрыли оригинальный Star Trek?

Оригинальный сериал закрыли после третьего сезона на фоне снижения рейтингов. Ситуацию усугубили сокращение бюджета и крайне неудобный эфир — в третьем сезоне Star Trek показывали поздно вечером по пятницам. Массовая кампания поклонников ранее помогла добиться третьего сезона, но четвёртого уже не было.

Сколько сезонов было в оригинальном Star Trek?

Оригинальный сериал выходил три сезона — с 1966 по 1969 год. В первоначальном телевизионном показе вышло 79 эпизодов.

Как Star Trek возродился после закрытия?

Ключевую роль сыграли телевизионные повторы. После отмены сериал получил новую аудиторию в синдикации, быстро выросло фанатское движение, а затем появились полнометражные фильмы и новые телесериалы.

С чего начать смотреть Star Trek?

Для знакомства именно с истоками стоит начать с Star Trek: The Original Series. Если картинка и телевизионный темп 1960-х непривычны, современным входом во вселенную может стать Star Trek: Strange New Worlds, а классическим большим сериалом — Star Trek: The Next Generation. Отдельно имеет смысл смотреть фильмы-перезапуски, начав со «Звёздного пути» 2009 года.