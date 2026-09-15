Пять лет на «Ад», «Чистилище» и «Рай»: Худрук «Модерна» взялся за масштабную трилогию Данте

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов решил поставить трилогию по мотивам «Божественной комедии» Данте Алигьери. Работа над масштабным проектом займёт около пяти лет.

О планах режиссёр рассказал во время сбора труппы перед началом 39-го театрального сезона. По его словам, идея долго обсуждалась, но окончательное решение было принято только сейчас.

«Я долго думал, стоит или нет. Но сегодня утром решил окончательно: буду делать. Это проект на четыре-пять лет. Будет три спектакля — «Ад», «Чистилище» и «Рай». Другими словами, нам предстоит проделать большую работу над «Божественной комедией» Данте», — рассказал Грымов.

Первой премьерой нового сезона театра станет спектакль «17 мгновений весны» по роману Юлиана Семёнова. Постановка также принадлежит Грымову, а первые показы пройдут 17 и 18 октября.

В новой версии будут показаны события, которые не вошли в знаменитый фильм Татьяны Лиозновой. Над сценической адаптацией работала дочь писателя Ольга Семёнова вместе с историком и биографом Алексеем Репиным. Консультантами выступили действующие сотрудники внешней разведки.

Кроме того, в сезоне 2026/2027 режиссёр планирует выпустить спектакль по роману Ромена Гари «Леди Л.». Главную роль исполнит Анна Каменкова, премьера ожидается в конце сезона.

Также в планах театра — постановка «комедии екатерининского времени», которую представят в период с августа по октябрь 2027 года. Подробности проекта пока не раскрываются.

Ранее Life.ru сообщал, что московский губернский театр станет частью МХАТ имени Горького. При этом здание Московского губернского театра в Кузьминках сохранится как отдельная площадка. После объединения оно будет работать под названием «Губернская сцена МХАТ Горького».