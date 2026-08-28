Московский губернский театр станет частью МХАТ имени Горького

Московский губернский театр будет интегрирован в МХАТ имени М. Горького. Об этом в интервью ТАСС сообщил художественный руководитель МХАТ, народный артист России Сергей Безруков. По его словам, речь идёт именно об интеграции — Губернский театр станет частью структуры МХАТ.

«В этом году у нас происходит историческое событие — Московский губернский театр интегрируется в МХАТ им. М. Горького. Именно интегрируется — он становится частью МХАТ», — рассказал Безруков.

При этом здание Московского губернского театра в Кузьминках сохранится как отдельная площадка. После объединения оно будет работать под названием «Губернская сцена МХАТ Горького».

В марте Life.ru писал о назначении Сергея Безрукова художественным руководителем МХАТ имени Горького. Тогда подчёркивалось, что он сохранит и руководство Московским губернским театром.