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28 августа, 09:17

Московский губернский театр станет частью МХАТ имени Горького

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Московский губернский театр будет интегрирован в МХАТ имени М. Горького. Об этом в интервью ТАСС сообщил художественный руководитель МХАТ, народный артист России Сергей Безруков. По его словам, речь идёт именно об интеграции — Губернский театр станет частью структуры МХАТ.

«В этом году у нас происходит историческое событие — Московский губернский театр интегрируется в МХАТ им. М. Горького. Именно интегрируется — он становится частью МХАТ», — рассказал Безруков.

При этом здание Московского губернского театра в Кузьминках сохранится как отдельная площадка. После объединения оно будет работать под названием «Губернская сцена МХАТ Горького».

Лариса Вильясте стала новым гендиректором МХАТ имени Горького
Лариса Вильясте стала новым гендиректором МХАТ имени Горького

В марте Life.ru писал о назначении Сергея Безрукова художественным руководителем МХАТ имени Горького. Тогда подчёркивалось, что он сохранит и руководство Московским губернским театром.

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Наталья Демьянова
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